Глави МЗС Австрії запропонували піти у відставку через запрошення Путіна на весілля

В Єврокомісії, у свою чергу, відмовилися коментувати майбутню поїздку Путіна в Австрію.

Депутат Європарламенту від зелених Міхель Раймон закликав главу Міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсл подати у відставку через запрошення на своє весілля президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє TJournal.

В австрійському зовнішньополітичному відомстві, коментуючи заяву Раймона, зазначили, що присутність Путіна на весіллі Кнайсл не впливає на зовнішню політику Відня.

«У першу чергу це приватне торжество і приватний візит, з цього не виходить ніякої зміни зовнішньополітичного позиціонування Австрії», — заявили у відомстві.

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У відомстві також наголосили, що приїзд російського лідера вважається робочим візитом.

В Єврокомісії, у свою чергу, відмовилися коментувати майбутню поїздку Путіна в Австрію.

Як розповів прес-секретар президента Дмитро Пєсков, Путін із задоволенням прийняв запрошення на весілля Кнайсл.

За його словами, глава держави відвідає церемонію одруження по дорозі в Німеччину, де у Путіна заплановані переговори з канцлером Ангелою Меркель.