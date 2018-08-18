Глави МЗС Австрії запропонували піти у відставку через запрошення Путіна на весілля
Депутат Європарламенту від зелених Міхель Раймон закликав главу Міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсл подати у відставку через запрошення на своє весілля президента Росії Володимира Путіна.
Про це повідомляє TJournal.
В австрійському зовнішньополітичному відомстві, коментуючи заяву Раймона, зазначили, що присутність Путіна на весіллі Кнайсл не впливає на зовнішню політику Відня.
«У першу чергу це приватне торжество і приватний візит, з цього не виходить ніякої зміни зовнішньополітичного позиціонування Австрії», — заявили у відомстві.
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У відомстві також наголосили, що приїзд російського лідера вважається робочим візитом.
В Єврокомісії, у свою чергу, відмовилися коментувати майбутню поїздку Путіна в Австрію.
Як розповів прес-секретар президента Дмитро Пєсков, Путін із задоволенням прийняв запрошення на весілля Кнайсл.
За його словами, глава держави відвідає церемонію одруження по дорозі в Німеччину, де у Путіна заплановані переговори з канцлером Ангелою Меркель.