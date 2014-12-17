Огризко розповів, що потрібно Україні для вступу в НАТО

Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної служби новин каналу «1+1».

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"Я думаю, що курс на НАТО є визначальним і має бути визначальним завданням нашої зовнішньої політики. Не лише тому, що це спосіб гарантування нашої безпеки, а й тому, що це, власне, друга основа, на якій стоятиме українська державність найближчим часом", - сказав Огризко.

Дипломат нагадав, що для економіки дуже важливою є Угода про асоціацію з Європейським Союзом, а у сфері безпеки НАТО має першочергове значення для держави.

"Ви знаєте, дуже важко ходити з милицями, коли в тебе нема однієї кінцівки. Це не те, що є зразком", - зауважив Огризко.

Він відстоює позицію, що треба сказати чітко самим собі "рішення (про євроатлантичний вектор) остаточне і не підлягає оскарженню. Ми повинні зробити цей висновок для себе і сказати, що ми йдемо в бік НАТО".

При цьому Огризко пояснив, що це зовсім не означає, що ми можемо завтра вступити в НАТО. За його словами, у новій Верховній Раді є більш ніж достатньо депутатів, які підтримають рішення про скасування позаблокового статусу України.

"Ми повинні бути прагматиками і людьми, які чітко розуміють, про що ми говоримо, завтра ми не зможемо, на жаль, стати членами НАТО. Тому що ми за своїми параметрами до цього не готові", - наголосив Огризко.

При цьому він наголосив, що Україна повинна розглянути механізми та умови, за яких максимально швидко можна досягти поставленої цілі.

"Відповідь доволі проста: це План дій щодо членства в НАТО, яким користувалися всі наші західні сусіди, коли вони були в тій самій ситуації, в якій сьогодні знаходимося ми", - сказав Огризко.

Екс-глава МЗС виступає за те, що Україні потрібна "така сама програма або угода для отримання членства в НАТО, яку ми маємо, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, тільки в питаннях просування до НАТО".

Окрім того, він наголосив, що необхідно наполегливо працювати над втіленням такої програми.

"Коли будуть не раз на рік звітувати, що ви зробили, а що ви не зробили і чому. Це буде йти на щоквартальній основі", - сказав Огризко.