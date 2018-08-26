У Москві затримали активістку за пікет на підтримку Сенцова

Красовицька є онучкою Наталії Горбаневської – однієї з учасниць «Демонстрації сімох» у серпні 1968 року.

Сьогодні, 25 серпня, у Москві на Красній площі поліція затримала активістку Анну Красовицьку.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". Згідно з інформацією, вона стояла з плакатом на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії.

Красовицька є онучкою Наталії Горбаневської – однієї з учасниць «Демонстрації сімох» у серпні 1968 року. Тоді група правозахисників вийшла на Красну площу, протестуючи проти вторгнення радянських військ до Чехословаччини і придушення «Празької весни».

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ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Він перебуває в колонії «Білий ведмідь» у Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодовку з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан режисера швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина. У Кремлі відповіли їй, що процедура помилування починається з особистого клопотання засудженого про помилування.

Політичні діячі й активісти в Україні і в усьому світі продовжують вимагати від Росії звільнити незаконно утримуваних українців. Акції відбуваються в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.