Нові санкції США проти РФ: пекельні, але не надто

Від сьогодні Сполучені Штати застосували новий раунд санкцій щодо Росії через отруєння в британському Солсбері колишнього полковника військової розвідки Росії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в березні цього року.

Санкції, які вже охрестили пекельними, діятимуть щонайменше рік і передбачають заборону на продаж зброї і фінансування угод щодо зброї, відмову від кредитування з боку державних структур США і заборону на експорт товарів та технологій подвійного призначення. Також вводиться заборона на надання Росії зовнішньої допомоги, за винятком екстреної гуманітарної допомоги та постачання продовольства.

Але назвати ці санкції пекельними, принаймні зараз, навряд чи можна. Адже пекельними їх можна вважати тоді, коли економіка країни, на яку вони спрямовані, починає реально кульгати відразу на обидві ноги. Сказати, що це відбудеться після їх запровадження, було б надто передчасним.

Запас міцності в російської економіки ще є, хоча тенденції доволі сумні

Інша мова по тих санкціях, які передбачені на кінець року. Якщо Росія дозволить американцям перевірити, чи не продовжує вона виробляти хімічну зброю. І ось тут вже йдеться про серйозні наслідки для російської економіки. Власне, йдеться про подальші фінансові заборони і про фактично відключення Росії від будь-яких технологічних речей, без яких вона не зможе розвиватися, це, зокрема, продукція подвійного призначення, яку можуть використовувати як для мирних, так і для військових потреб. Це те, чим зловживає Росія, коли використовує, наприклад, запчастини саме для військових цілей. І без американських технологій розробки, наприклад, ракет залишаться тільки на папері.

Крім того, другий пакет забороняє Росії використовувати долар США для розрахункових операцій. Оскільки рубль не є міжнародною валютою, то це означає, що у Росії виникнуть проблеми з розрахунками і від цього будь-яка економіка не зможе нормально працювати.

Але, мабуть, і це не є останньою точкою. Адже, якщо згадати те, що відбулося після війни в Афганістані, про збиття росіянами корейського авіалайнера на початку 80-х, то тоді санкції були значно суворішими. Наприклад, тоді заборонили будь-яке авіасполучення з РФ і це відразу відбилося на цій галузі. Також тоді розгорнули серйозну роботу по стримуванню російського військово-промислового комплексу і це далося взнаки. А зараз до пекла російській економіці ще, на жаль, дуже довго. Але і цей крок – впровадження нових обмежень - був необхідним.

Аби дійсно був ефект від санкцій, треба, щоб усі ці дії були комплексними

Запас міцності в російської економіки ще є, хоча тенденції доволі сумні. Зараз вона фактично перейшла у стан глибокої стагнації і цифри свідчать, що руху вперед нема. З іншого боку, запас міцності, приблизно, 450 млрд доларів, а ліквідних з них – близько половини. От і виходить, що користуватися вони можуть тільки 200-250 млрд доларів, і, зважаючи на серйозні видатки на оборону, підтримку окупованих територій в Україні, Грузії та спеціальні видатки на Чечню, коштів вистачить буквально на 3-5 років. Плюс, суттєвий вплив на економіку РФ має ціна на нафту і якщо США зараз вирішать ставити російську економіку на коліна, то ціни на нафту поповзуть вниз і це створить великі ризики, які не перекриють експорт газу.

Якщо американці підуть на введення санкцій проти компаній по «Північному потоку», це так само негативно вплине на ситуацію в економіці. Загальна вартість цього проекту за різними оцінками – близько 10 млрд доларів. Тож навряд чи будь-яка компанія чи група компаній захоче відмовитися бодай від половини цих коштів. Якщо врахувати, що санкції на компанії будуть швидкими, то, з одного боку, це може поглибити розкол між Європою і Америкою, а з другого - буде чітким сигналом для тих, хто хоче всидіти на двох стільцях одночасно.

Аби дійсно був ефект від санкцій, треба, щоб усі ці дії були комплексними. І такі дії мають підтримувати і європейські партнери. А від дій «уколами» видимого ефекту годі очікувати.

Володимир Огризко, Керівник Центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України