Перед акцією проти пенсійної реформи Навального дві доби протримали в ізоляторі та заарештували на 30 діб

Під арештом Навальний проведе найближчі 27,5 діб - до терміну покарання суд включив його затримання в січні та дві доби у відділенні поліції, проведені зараз.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний одержав 30 діб адміністративного арешту за мітинг, який відбувся ще в січні цього року.

Як повідомляє Бі-бі-сі, Навального затримали 25 серпня неподалік від під'їзду його будинку, вихідні опозиціонер провів у відділі внутрішніх справ "Даниловський".

Тверський районний суд Москви визнав Навального винним у порушенні статті про повторне порушення порядку організації мітингів. Йдеться про акцію протесту проти його недопущення на президентські вибори, що відбулася 28 січня.

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Сам політик називає арешт за таке давнє порушення спробою перешкодити йому провести 9 вересня, в єдиний день виборів, акцію проти пенсійної реформи.

Відзначається, що під арештом Навальний проведе найближчі 27,5 діб - до терміну покарання суд включив його затримання в січні та дві доби у відділенні поліції, проведені зараз.

26 серпня московська влада заявила, що не погодить цей мітинг. Своє рішення вона пояснила тим, що акція збігається з днем виборів мера в столиці та днем міста, тому планується безліч заходів на вулицях Тверська і Охотний ряд.

Навальний також розповів, що в ізоляторі разом із ним помістили 66-річного бездомного, а затримання завадило Навальному з дружиною Юлією відзначити 18-річчя шлюбу.

Як повідомляв УНІАН, у травні Навального заарештували на 30 діб через акцію "Він нам не цар".