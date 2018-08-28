Washington Post: Київ веде війну з Кремлем за релігійне майбутнє України

Українцям варто обережно чекати визнання незалежності своєї церкви.

В той час, як Київ і Москва ведуть сутичку на полях бою на Сході України, з’явився новий фронт - у релігійній сфері.

Цього року український президент Петро Порошенко почав кампанію, мета якої переконати Вселенського патріарха Варфоломія надати українським священикам повну незалежність від Російської православної церкви. Українські політики вбачають у декларації під назвою «Томос про автокефалію» ключовий крок для консолідації національної ідентичності українців. Російські ж релігійні лідери називають це атакою проти православної християнської єдності, яку вони хочуть зупинити.

Про це сьогодні пише Washington Post, нагадуючи про те, що в розпал клерикальної битви журналісти Associated Press викрили кібератаки і кібершпіонаж, який Росія веде проти патріарха Варфоломія і його найближчих клериків.

Якщо послухати релігійних лідерів у Москві, то відділення УПЦ від російської церкви – це нібито найгірший розкол з часів розпаду християнства на східну і католицьку церкву близько тисячі років тому.

«Цей помилковий крок можна порівняти лише з поділом на Захід і Схід в 1054 році. Якщо це станеться, православна єдність буде похована», - сказав виданню єпископ РПЦ Іларіон Алфєєв.

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Однак, перш за все, автокефалія української церкви різко скоротить масштаб і впливовість РПЦ. Попри те, що населення України в кілька разів менше, ніж у Росії, українці більш набожні, ніж росіяни. І з 35 тисяч храмів РПЦ третина розташована саме на українській землі. Крім того, російська православна церква втратить зв’язок з древніми традиціями українських стародавніх соборів і монастирів. І це буде потужний символічний удар для неї.

«Втрата України буде принизливою. Московський патріархат втратить близько 600 років своєї історії», - сказала незалежний дослідник Катя Ріхтерс.

Україна ж наполягає, що кожна незалежна країна має повне право на свою окрему церкву.

«Коли нова держава з’являється, коли вона стає стабільною, це нормально, що її православні віряни відділяються від інших церков. Так вже відбувалося кілька разів за 20 століття: у Болгарії, Сербії, Чехії, Словаччині, Польщі тощо. Тому логічно, щоб українська православна церква теж отримала незалежність», - пояснив український історик Кирило Галушко.

Видання додає, що хоч ситуація здається логічною, вона все одно не проста. По-перше, вона зіштовхується з богословськими суперечками щодо того, хто має право проголошувати незалежність церков. Однак, є і філософські причини зберегти українську і російську церкви у зв’язку. Біблія закликає християн до єдності. Глобальна православна спільнота вже і так дуже роздроблена. І мало хто з православних лідерів радіють тому, що дві найбільші православні конфесії у світі можуть розійтися в різні боки. В Україні процес за незалежність церкви сильно підживлюється світською війною Росії проти України на Донбасі.

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Вселенська православна церква теж постала перед складним тиском. Патріарху Варфоломію 78 років, і він сумнівається, чи хоче лишити церковний розкол своєю спадщиною.

«Не думаю, що Варфоломій хоче увійти в історію як патріарх, який розділив свою церкву», - сказав професор східного релігієзнавства факультету католицької теології Університету Мюнстера Томас Бремер.

Україна ж очікує, що Вселенський патріархат все ж зробить великий крок і передасть «Томос про автокефалію». Український коментатор Катерина Крук в статті для Atlantic Council писала, що справу майже зроблено. Ріхтерс закликає до обережності.

«Українці дуже захоплені і чекають Томос про автокефалію на початку вересня. Але і 10 років тому вони теж цього чекали з впевненістю, однак нічого не сталося», - нагадала вона.

Багато експертів вважають, що поїздка московського патріарха в Стамбул на цьому тижні – це прояв тривоги Росії.

«Цей візит не випадковий. Вони дуже нервують», - сказав професор релігійних досліджень Ерфуртського університету Васіліос Макрідес.

Поки не відомо, чи викриття російського шпигунства і кібератак проти Вселенського патріархату вплине якось на українсько-російський конфлікт за автокефалію. Однак, на думку Ріхтерс, це може посилити емоції, які й без того вирують по обидва боки.

«Хакерські атаки однозначно будуть розцінені як ворожі, нетактовні і аморальні», - сказала вона.