Український священик пояснив, навіщо потрібна автокефалія УПЦ

На думку протоієрея, надання Томосу - це потенційна можливість почати загальноцерковний рух - почати соборний процес розвитку Української Православної Церкви.

На сьогоднішній день Константинополь завершує консультації з усіма православними церквами світу з українського питання.

Про це заявив православний священик, громадський діяч, філософ, богослов, блогер, протоієрей Георгій Коваленко, передає «Главред».

"Хотілося б, щоб у керівництва РПЦ та УПЦ МП у разі надання Томосу православним українцям вистачить мудрості, якщо не радіти, то хоча б не перешкоджати", — підкреслив він.

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На його думку, надання Томосу - це потенційна можливість почати загальноцерковний рух саме в цьому напрямку, почати соборний процес розвитку Української Православної Церкви.

"У Православній Церкві механізми надання автокефалії остаточно не врегульовані. Тому для ухвалення рішення недостатньо одного бажання або певних умов, необхідна ще й воля. Не варто також недооцінювати того тиску і опору, який здійснює в цьому питанні Московський патріархат. Тому реалізація цього рішення може бути поступовою і поетапною, або блискавично швидкою", – вважає протоієрей.

Він також висловив упевненість, що у вересні буде зроблено черговий крок до проголошення Томосу: "Але я не впевнений, що цей крок буде останнім. Хоча я не проти помилитися".