Десятки тисяч бджіл атакували центр Нью-Йорка (фото, відео)

Атака бджіл була сфокусована, переважно, на парасольку.

У Нью-Йорку через рій бджіл, який атакував парасольку візки з продажу хот-догів на Таймс-сквер, поліція перекрила центральну площу міста.

За даними видання, рой складався з декількох тисяч особин. Спочатку бджіл помітили в пішохідній зоні Таймс-сквер — Мілітарі айленд. Як повідомили очевидці, людям доводилося постійно відмахуватися від них.

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Поліція прийняла рішення перекрити вулицю, щоб запобігти атаку роя на городян і туристів. Після того, як комахи сіли на парасольку пересувного кіоску, співробітник поліції з допомогою вакуумного пристрою зняв їх з тенту.

За його словами, незабаром для них знайдуть відповідний вулик.