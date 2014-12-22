Папа Римський звинуватив адміністрацію Ватикану в жадібності та кар'єризмі

Папа Римський Франциск під час щорічної різдвяної зустрічі піддав жорсткій критиці адміністрацію Ватикану.

Як повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Рейтер, в ході зустрічі понтифік звинуватив священиків, єпископів і кардиналів, які керують Римською курією (сукупність підпорядкованих йому установ, які є центральними органами управління Католицької церкви і держави Ватикан) в тому, що кар'єризм, інтриги і жадібність заразили їх "духовною хворобою Альцгеймера".

Франциск, перший неєвропейський Папа за останні 1300 років, раніше відмовився від багатьох атрибутів своїх повноважень і дав зрозуміти, що має намір добиватися зближення керівництва Церкви з 1,2 млрд католиків. З цією метою він виклав свої пропозиції щодо реформування Римської курії, яка сприяла зреченню від Папського престолу Бенедикта XVI в минулому році. Попереднє зречення понтифіка від Папського престолу відбулося ще в 15-му столітті - Папа Георгій XII відрікся від свого сану в 1415 році.

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"Курія повинна змінитися, покращитися. Курія, яка не критикує себе, яка не йде в ногу з часом, яка не намагається стати кращою, являє собою хворе тіло", - сказав Франциск.

Він перерахував щонайменше 15 "хвороб і спокус", починаючи з "духовного Альцгеймера" серед тих, кого зачарували мирські блага і влада, закінчуючи "екзистенціальною шизофренією" тих, хто піддався безрадісному, жорстокому мисленню.

За словами понтифіка, деякі в Курії ведуть себе так, ніби вони безсмертні, іммуні або незамінні", очевидно посилаючись на кардиналів, які пішли на пенсію, однак залишаються у Ватикані і продовжують чинити вплив. При цьому він підкреслив, що дуже багато хто з них страждають від "суперництва і марнославства"; вищі сани сприяють своїм протеже, а підлеглі підлабузнюються перед начальством для просування кар'єрною драбиною; інші розпускають чутки або неправдиву інформацію в ЗМІ.

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Тим не менш, Франциск закінчив свій виступ на мажорній ноті. Перш, ніж побажати всім щасливого Різдва, він закликав адміністрацію Ватикану бути більш радісною, зазначивши, що "доза гумору" може зробити багато всього хорошого.

Нагадаємо, архієпископ Буенос-Айреса Хорхе Маріо Бергольо був обраний новим Папою Римським 13 березня 2013 року. 19 березня Папа Римський Франциск зійшов на престол. Тепер йому належить вирішити безліч проблем, серед яких як великий скандал навколо священиків-педофілів, так і безліч інших невирішених питань.