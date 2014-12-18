Папа Римський допоміг США і Кубі налагодити відносини

Про це повідомив високопоставлений представник адміністрації США.

За інформацією представника адміністрації, початок переговорів між США і Кубою було ініційовано американським президентом Бараком Обамою навесні 2013 року, перша зустріч делегацій двох країн відбулася у Канаді у червні минулого року. "Канада не брала участь в переговорах, але надала підтримку і була ключовим місцем для переговорів", - повідомив представник адміністрації.

За його словами, важливу роль зіграв Ватикан і особисто Папа Римський Франциск, який влітку написав листа лідерам обох країн. "Ватикан був єдиним іноземним представником на двосторонніх переговорах між США і Кубою): Канада надавала приміщення для проведення засідань, але не брала участі в них, представники Ватикану були присутні на обох зустрічах", - повідомив представник адміністрації, підкресливши, що фінальна частина переговорів відбувалася у Ватикані.

Глави США і Куби Барак Обама і Рауль Кастро висловили подяку Папі Римському Франциску, а також владі Канади за сприяння поліпшення відносин між державами.

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"Особливо хочу подякувати його святості Папі (Римському) Франциску, чий етичний приклад показує нам, що важливо будувати світ таким, яким він має бути, а не просто приймати таким, який він є", - сказав Обама.

Президент США також висловив подяку Канаді за "організацію дискусій" між США і Кубою.

"Хочу подякувати Ватикану і особливо Папі Римському за сприяння у справі поліпшення відносин (з США). Хочу також подякувати уряду Канади за сприяння у забезпеченні діалогу на високому рівні між двома країнами», - заявив Кастро.

Як повідомляв УНІАН, адміністрація США оголосила в середу "історичну" ініціативу щодо поліпшення відносин з Кубою, яка буде включати відновлення дипломатичних відносин, розірваних в 1961 році, зростання інвестицій і торгівлі, подальше зняття обмежень на поїздки.

Дипломатичні відносини США і Куби були розірвані в 1961 році через проведену новою владою острова на чолі з Фіделем Кастро націоналізацію цукрових плантацій і конфіскацію американської власності, включаючи нафтові заводи. Дві країни ввели взаємне ембарго на постачання продукції. Після розпаду СРСР - головного економічного та політичного партнера острова, політичні еліти США та Куби пішли на певне зближення.

За матеріалами: РИА Новости