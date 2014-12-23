В Індії через аномальні холоди загинули вже більше 30 людей

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на телеканал Zee News.

На сході штату, де за два дні температура опустилася до плюс п'яти градусів за Цельсієм, загинули вісім людей, ще шість померли в області Ауд, чотири людини загинули в населених пунктах Мератх і Канпур, сім - в місті Морадабад, шість - у Алігархі.

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Більше 150 поїздів були скасовані через зниження температури та сильних туманів. Також скасовано низку авіарейсів, ускладнено рух пасажирського транспорту. Влада постановила закрити місцеві школи до 28 грудня.