США і Європа обговорили плани щодо стримування Росії - Пентагон

Як зазначається, конференція проходила в норвезькому місті Осло.

Міноборони США заявило, що американські військові і 11 країн Європи обговорили плани щодо «стримування Росії».

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«Теми були зосереджені на тому, як країни можуть більш тісно працювати спільно для розв'язання проблем дезінформації і російського згубного впливу», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, конференція проходила в норвезькому місті Осло.

При цьому в конференції брали участь представники США, ФРН, Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Швеції та Естонії.