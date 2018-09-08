США і Європа обговорили плани щодо стримування Росії - Пентагон
01:39, 08 вересня 2018Світ
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Як зазначається, конференція проходила в норвезькому місті Осло.
REUTERS
Міноборони США заявило, що американські військові і 11 країн Європи обговорили плани щодо «стримування Росії».
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«Теми були зосереджені на тому, як країни можуть більш тісно працювати спільно для розв'язання проблем дезінформації і російського згубного впливу», — йдеться в повідомленні.
Як зазначається, конференція проходила в норвезькому місті Осло.
При цьому в конференції брали участь представники США, ФРН, Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Швеції та Естонії.
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