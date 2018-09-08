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США і Європа обговорили плани щодо стримування Росії - Пентагон

01:39, 08 вересня 2018
Світ
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REUTERS

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«Теми були зосереджені на тому, як країни можуть більш тісно працювати спільно для розв'язання проблем дезінформації і російського згубного впливу», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, конференція проходила в норвезькому місті Осло.

При цьому в конференції брали участь представники США, ФРН, Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Швеції та Естонії.

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Теги: #Пентагон