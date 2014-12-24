В Росії опублікували список загиблих в Україні військових
01:04, 24 грудня 2014Світ
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У мережі з'явився список російських солдатів, офіцерів і добровольців, які загинули на Донбасі з травня по листопад 2014 року.
В Росії опублікували список загиблих в Україні військових / ТСН
Список опублікував сайт організації "Відкрита Росія".
"Документ наданий джерелом, яке посилається на зв'язки в Міноборони України", - наголошується в повідомленні.
У списку - 227 прізвищ.
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