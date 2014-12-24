В Росії опублікували список загиблих в Україні військових

У мережі з'явився список російських солдатів, офіцерів і добровольців, які загинули на Донбасі з травня по листопад 2014 року.

Список опублікував сайт організації "Відкрита Росія". "Документ наданий джерелом, яке посилається на зв'язки в Міноборони України", - наголошується в повідомленні. У списку - 227 прізвищ. Читайте такожПравозахисниця опублікувала список "Вантажів-200", які прибули з Донбасу в Крим

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