В Росії опублікували список загиблих в Україні військових

01:04, 24 грудня 2014
Світ
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У мережі з'явився список російських солдатів, офіцерів і добровольців, які загинули на Донбасі з травня по листопад 2014 року.

гроб, груз 200 / ТСН

Список опублікував сайт організації "Відкрита Росія".

"Документ наданий джерелом, яке посилається на зв'язки в Міноборони України", - наголошується в повідомленні.

У списку - 227 прізвищ.

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