У США чотири людини стали жертвами смерчу

Удар стихії також знищив чи пошкодив чимало будинків і призвів до масових відключень електроенергії - без світла залишилися близько 8 тисяч осіб, повідомляє Росбалт за інформацією Reuters.

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Губернатор Міссісіпі Філ Брайант оголосив про введення в штаті надзвичайного стану.

За інформацією телеканалу NBC, кілька смерчів також сформувалися на території південних штатів Луїзіана, Джорджія, Алабама і Флорида.