У США чотири людини стали жертвами смерчу
07:38, 24 грудня 2014Світ
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Потужний торнадо обрушився напередодні Різдва на американський штат Міссісіпі, загинули чотири людини. Ще кілька людей отримали поранення.
REUTERS
Удар стихії також знищив чи пошкодив чимало будинків і призвів до масових відключень електроенергії - без світла залишилися близько 8 тисяч осіб, повідомляє Росбалт за інформацією Reuters.
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Губернатор Міссісіпі Філ Брайант оголосив про введення в штаті надзвичайного стану.
За інформацією телеканалу NBC, кілька смерчів також сформувалися на території південних штатів Луїзіана, Джорджія, Алабама і Флорида.
Міссісіпі накрило торнадо
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