Опитування: Росіяни не готові платити за Крим з власної кишені
09:47, 24 грудня 2014Світ
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Репрезентативне опитування показало, що більшість жителів Росії не готові фінансувати Крим з власної кишені.
Інфографіка опитування
Незважаючи на загальне схвалення анексії Криму, більшість росіян не готові підтримати регіон матеріально. Такі результати репрезентативного опитування DW-Trend, проведеного в грудні 2014 року. 67 відсотків учасників дослідження заявили, що не згодні відмовитися від частини своїх доходів заради збільшення економічної підтримки Криму.
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Соціологічне дослідження було проведено київським відділенням Інституту вивчення громадської думки IFAK на замовлення медіакомпанії DW. У рамках дослідження, проведеного по телефону, було опитано 1000 чоловік у віці від 18 до 65 років, що проживають в російських містах з населенням понад 50 тисяч.
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