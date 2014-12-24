Опитування: Росіяни не готові платити за Крим з власної кишені

Незважаючи на загальне схвалення анексії Криму, більшість росіян не готові підтримати регіон матеріально. Такі результати репрезентативного опитування DW-Trend, проведеного в грудні 2014 року. 67 відсотків учасників дослідження заявили, що не згодні відмовитися від частини своїх доходів заради збільшення економічної підтримки Криму.

Читайте такожПоловина українців довіряє соцопитуванням - опитування

Соціологічне дослідження було проведено київським відділенням Інституту вивчення громадської думки IFAK на замовлення медіакомпанії DW. У рамках дослідження, проведеного по телефону, було опитано 1000 чоловік у віці від 18 до 65 років, що проживають в російських містах з населенням понад 50 тисяч.