Сейм Латвії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Латвійський Сейм визнав Голодомор в Україні "свідомим геноцидом відносно українського народу".

Як повідомляє "Експерт-Центр", Сейм одразу в двох читаннях розглянув і схвалив декларацію "Про здійснені СРСР у 1932-1933 рр. репресії відносно українського народу".

Декларація підготовлена у відповідь на заклик України до міжнародного співтовариства визнати і засудити Голодомор.

У дебатах перед голосуванням депутати як від опозиції, так і від правлячої коаліції Латвії неодноразово закликали "називати речі своїми іменами, не бути надмірно дипломатичними і називати голодомор не терором, а геноцидом".

Тільки депутат фракції "За права людини в єдиній Латвії" Володимир БУЗАЄВ з трибуни Сейму заявив, що представники його фракції голосуватимуть проти ухвалення декларації.

Як йдеться в ухваленій декларації, "Латвія визнає, що в результаті спланованої і здійсненої сталінським режимом політики в Україні в 1932 і 1933 роках шляхом конфіскації у населення зерна був викликаний голод, через що загинула п`ята частина жителів України".

У декларації наголошується, що "для Латвії як для члена ООН, ЄС і НАТО неприйнятні дії, що викликали масове знищення людей".