Путін розкритикував численні в Росії вивіски латиницею

Про це він заявив на спільному засіданні Держради і Ради з культури і мистецтва, передає ТАРС.

"Іноді приїжджаєш в якесь місто - відразу видно рівень культури місцевого чиновництва. Якщо на кожному розі у нас всі назви різних установ, реклама - виключно латинськими літерами зображена!" - констатував він. "Все добре в міру", - нагадав глава держави.

Під час засідання він розкритикував пропозиції з цього приводу лідера ЛДПР Володимира Жириновського, який запропонував всі запозичені слова замінити тими, які депутат вважає російськими. Так, наприклад, не погодився президент відмовитися від "генія" на користь "таланту".

Читайте такожУ Росії запропонували заборонити прокат американських фільмів"Метро" можна поміняти, звичайно, на "підземку", але французи ж не міняють "бістро" на "кафе" просто. Є якісь речі усталені, - додав глава держави. - Хоча в цілому, я вважаю, що Володимир Вольфович (Жириновський) має рацію, і нам потрібно до цього серйозніше ставитися і уважніше".