Глава Пентагону їде у Македонію через плани РФ втрутитися в референдум

На 30 вересня в Македонії призначено референдум про зміну назви на "Республіка Північна Македонія".

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив у вівторок, 11 вересня, про плани відвідати Македонію напередодні референдуму, який може відкрити для цієї країни шлях до вступу в Євросоюз і НАТО.

Як передає DW.com, візит призначений на кінець поточного тижня.

"Я їду туди, щоб дуже ясно дати зрозуміти, що ми на стороні македонського народу", - підкреслив глава Пентагону. Водночас він висловив стурбованість з приводу можливих спроб втручання Москви в хід голосування в Македонії.

"Я стурбований цим. Ті зловмисні дії, що Росія практикувала від Естонії до США, від України тепер і до Македонії, - вона завжди адаптувала свою тактику до конкретної ситуації і завжди робила це поза всяких моральних принципів", - зазначив Меттіс.

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На 30 вересня в Македонії призначений референдум про зміну назви на "Республіка Північна Македонія". Цей крок дозволить вирішити багаторічну суперечку з Грецією. Причина конфлікту полягає в наявності у складі Греції області Македонія. Афіни, побоюючись територіальних претензій від сусідньої держави у разі закріплення за ним іменування "Македонія", блокують вступ Скоп'є в ЄС і НАТО.

У червні глави МЗС двох країн підписали угоду про перейменування, яка повинна привести до врегулювання конфлікту. Після цього Рада ЄС повідомила про рішення дати Македонії можливість почати переговори про вступ до складу Євросоюзу в середині 2019 року. А НАТО направило Скоп'є офіційне запрошення вступити до альянсу після вирішення спору з Афінами.

11 липня Греція вислала з країни двох російських дипломатів, а ще двом заборонила в'їзд, звинувативши їх у підкупі неназваних чиновників для того, щоб перешкоджати укладанню угоди з Македонією.