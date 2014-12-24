ЄС вимагає відновити мораторій на смертну кару в Пакистані

ЄС засуджує Ісламабад за скасування мораторію на смертну кару та вимагає негайно поновити його.

«Смертна кара не є ефективним інструментом у боротьбі проти тероризму», – говориться у заяві Євросоюзу, оприлюдненій у середу, 24 грудня, повідомляє Радіо Свобода.

Мораторій на смертну кару, запроваджений у 2008 році, в Пакистані скасували минулого тижня. З того часу було страчено 6 ув’язнених.

Влада Пакистану заявила, що упродовж наступних тижнів планує стратити 500 звинувачених у тероризмі.

Мораторій на смертну кару у Пакистані був скасований після того, як таліби під час нападу на військову школу вбили 151 людину, серед яких 142 дитини.

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Наразі у Пакистані близько 8 тисяч в’язнів очікують страти.

У Брюсселі ж заявили, що якщо Ісламабад продовжуватиме виконувати страти, це може зруйнувати вигідні для нього торговельні угоди з ЄС.