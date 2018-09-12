Японія відкинула пропозицію Путіна про мир і відмовилася коментувати кожне його висловлювання

Раніше японський прем'єр заявляв, що відсутність мирного договору між Москвою і Токіо — це ненормальна ситуація.

Японія не буде укладати мирний договір з Росією до тих пір, поки не буде врегульовано територіальний спір.

Про це заявив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Йосихіде Суга, передає видання haqqin.az з посиланням на Інтерфакс.

«Ми будемо наполегливо продовжувати вести переговори на основі такого курсу — вирішити проблему з поверненням "північних територій" (південна гряда Курильських островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї), а потім укласти мирний договір», - заявив він.

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Політик також зазначив, що японський уряд не буде коментувати кожне висловлювання російського лідера Володимира Путіна, який раніше запропонував укласти мирний договір без попередніх умов до кінця 2018 року. Згідно з його пропозицією, країни можуть продовжити вирішувати спірні питання вже після підписання документа.

Раніше Абе заявляв, що відсутність мирного договору між Москвою і Токіо — це ненормальна ситуація.

Мирний договір між Росією і Японією не підписується протягом більше 70 років. Умовою його укладення Токіо називає повернення островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї. Москва вважає, що Південні Курили увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни і суверенітет над ними, не підлягає сумніву.