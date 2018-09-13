У Росії активіст Pussy Riot, який вибіг на поле у фіналі ЧС-2018, несподівано потрапив до реанімації

Петра Верзілова доставили в токсикореанімаційне відділення міської клінічної лікарні імені Бахрушиних в Сокільниках.

Активіст групи Pussy Riot і видавець російського інтернет-видання "Медиазона" Петро Верзілов, який вибіг на поле під час фіналу чемпіонату світу з футболу в Росії, увечері 11 вересня потрапив до лікарні у важкому стані.

Близькі активіста припускають, що його могли отруїти. Про це виданню Медуза розповіла його дівчина, учасниця групи Вероніка Нікульшина.

За її словами, Верзілову стало погано невдовзі після засідання суду, на якому розглядалася справа проти його дівчини. Ввечері він ліг спати, а коли прокинувся, сказав, що починає втрачати зір. Потім активісту ставало все гірше - він почав втрачати мову й здатність прямо ходити, розповідає Нікульшина.

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"Коли приїхала швидка, він на всі питання відповідав, що „ні, нічого не їв, не вживав речовини“. Йому все швидше ставало гірше, у нього почалися судоми. По дорозі в машині швидкої він почав марити. <...> Він впав у такий напівсонний-напівбезпам'ятний стан, перестав реагувати на мене, упізнавати", - розповіла дівчина.

Петра Верзілова доставили в токсикореанімаційне відділення міської клінічної лікарні імені Бахрушиних в Сокільниках. За словами Нікульшиної, аналізи "нічого поганого начебто не показали". Лікарі відмовляються називати їй діагноз Верзілова через її статус цивільної дружини.

"Лікар тільки сказала, що стан важкий, але динаміка позитивна, він став реагувати на ім'я", - розповіла Нікульшина.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня у Москві четверо учасників Pussy Riot вибігли на поле під час фінального матчу Чемпіонату світу з футболу між збірними Франції та Хорватії.

На своїй сторінці в Facebook Pussy Riot повідомили, що проводять акцію з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів.

У своєму дописі вони також згадали про незаконно ув’язненого в РФ українського режисера Олега Сенцова, який у колонії голодує з 14 травня.

Також Pussy Riot вимагають "не садити за лайки", припинити незаконні арешти на мітингах, допустити політичну конкуренцію в країні й не фабрикувати кримінальні справи, не тримати людей у СІЗО без підстав.

За даними правозахисного центру "Меморіал", у РФ налічується 47 політв'язнів, ще 108 осіб переслідують за релігію.