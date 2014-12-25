Снігова буря паралізувала Москву, в аеропортах вже скасовано понад сотню рейсів

Про це повідомляють РИА Новости.

Всього скасовано 28 літаків, 16 з яких повинен був обслуговувати аеропорт "Домодєдово", 10 - "Шереметьєво" і 2 - "Внуково". Також в "Домодєдово" затримано 105 рейсів, в "Шереметьєво" - 21 рейс, у "Внуково" - п'ять рейсів.

За даними МНС РФ, в Росії очікуються сильні опади з поривами вітру до 20 метрів в секунду, а також погіршення видимості до 500-1000 метрів.

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"У зв'язку з несприятливими погодними умовами підвищується ймовірність виникнення НС, пов'язаних з обривом ЛЕП і ліній зв'язку, порушеннями в системі ЖКГ, обваленням слабо укріплених, широкоформатних і старих конструкцій, збільшенням кількості ДТП", - кажуть рятувальники.

У Москві через снігопад вже утворилися найбільші за останній час пробки. За даними сервісу "Яндекс.Пробки", майже повністю стоїть центр міста.