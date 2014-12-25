"Різдво сповнене сліз": Папа Римський помолився за Україну

Папа Римський, звертаючись до віруючих з традиційним посланням Urbi et Orbi ("Місту і світу"), зазначив, що нинішнє "Різдво сповнене сліз", які зараз ллються на Близькому Сході, в Африці і в Україні.

Про це пише Європейська правда з посиланням на італійську газету Corriere della Sera.

"Ісус, спаситель світу, помилуй всіх тих, хто страждає зараз в Україні, і зроби так, щоб ця чудова земля подолала всі випробування, подолала ненависть і насильство", - сказав папа Франциск.

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Він висловив сподівання, що після цього Україна піде шляхом "братства і примирення".

За його словами, цьогорічне Різдво сповнене сліз, які зараз ллються у всьому світі, зокрема, він згадав постраждалих від лихоманки Ебола і дітей, які загинули в Пакистані.

Крім того, він закликав до здійснення ефективного діалогу між ізраїльтянами та палестинцями.