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Трамп назвав причину зниження рейтингу його популярності на 25 пунктів

16:27, 16 вересня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявив, що рівень його підтримки в опитуваннях був би на 25 пунктів вищим, якщо б не розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе втручання Росії у президентські вибори в 2016 році. Про це він написав у Twitter.

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«У той час як мої (наші) показники в опитуваннях гарні, з найкращою за весь час економікою, якби не підлаштоване російське «полювання на відьом» (Ukrainian Witch Hunt. — ред.), вони були б на 25 пунктів вищими!» — вважає Трамп. Президент США також заявив, що Роберт Мюллер і «17 розгніваних демократів» використовують розслідування, щоб нашкодити республіканцям на проміжних виборах.

Згідно з останнім опитуванням спільного проекту видання The Hill і дослідницької компанії Harris X, дії Трампа на посаді президента підтримують 48% американців, при цьому 23% респондентів заявили про сильне схвалення, а 25% опитаних зазначили, що підтримують Трампа частково. У той же час президент США викликав несхвалення у 52% громадян (38% заявили про сильну незгоду, ще 14% не підтримують Трампа лише частково), передає РБК.

За даними RealClearPolitics на 14 вересня, в середньому за результатами опитувань Трампа підтримують 40,9% американців, у той час як кількість незгодних з президентом США з кінця серпня збільшилася на 12,5%, до 53,4% громадян. У своїй статистиці RealClearPolitics враховує опитування CNN, Reuters, Gallup, Emerson, Rasmussen Reports, а також Economist і Quinnipiac.

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Теги: #президент США#Дональд Трамп#рейтинг Трампа