Трамп назвав причину зниження рейтингу його популярності на 25 пунктів

Кампанія з пошуку змови команди Дональда Трампа з Кремлем знизила рейтинг його популярності на 25 пунктів. Так оцінив зусилля своїх політичних супротивників сам Трамп. За його словами, у США зараз «найкраща за весь час економіка».

Президент США Дональд Трамп заявив, що рівень його підтримки в опитуваннях був би на 25 пунктів вищим, якщо б не розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе втручання Росії у президентські вибори в 2016 році. Про це він написав у Twitter.

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«У той час як мої (наші) показники в опитуваннях гарні, з найкращою за весь час економікою, якби не підлаштоване російське «полювання на відьом» (Ukrainian Witch Hunt. — ред.), вони були б на 25 пунктів вищими!» — вважає Трамп. Президент США також заявив, що Роберт Мюллер і «17 розгніваних демократів» використовують розслідування, щоб нашкодити республіканцям на проміжних виборах.

While my (our) poll numbers are good, with the Economy being the best ever, if it weren't for the Rigged Russian Witch Hunt, they would be 25 points higher! Highly conflicted Bob Mueller & the 17 Angry Democrats are using this Phony issue to hurt us in the Midterms. No Collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 вересня 2018 р.

Згідно з останнім опитуванням спільного проекту видання The Hill і дослідницької компанії Harris X, дії Трампа на посаді президента підтримують 48% американців, при цьому 23% респондентів заявили про сильне схвалення, а 25% опитаних зазначили, що підтримують Трампа частково. У той же час президент США викликав несхвалення у 52% громадян (38% заявили про сильну незгоду, ще 14% не підтримують Трампа лише частково), передає РБК.

За даними RealClearPolitics на 14 вересня, в середньому за результатами опитувань Трампа підтримують 40,9% американців, у той час як кількість незгодних з президентом США з кінця серпня збільшилася на 12,5%, до 53,4% громадян. У своїй статистиці RealClearPolitics враховує опитування CNN, Reuters, Gallup, Emerson, Rasmussen Reports, а також Economist і Quinnipiac.