За день у Москві випало близько чверті місячної норми опадів

За даними метеостанції ВДНГ, випало 11 мм опадів, при грудневої нормі 56 мм, передає ТАРС.

Читайте такожСнігова буря паралізувала Москву, в аеропортах вже скасовано понад сотню рейсівУ центрі мегаполісу, за даними станції Балчуг, випало до 15 мм. На північно-заході російської столиці, за даними станції Тушино, випало до 6 мм. Товщина снігового покриву - до 17 см.

Сильні снігопади зафіксовано по всій області, в Серпухові і Михнево випало до 10 мм, у Наро-Фомінську - до 13 мм, у Можайську - до 11 мм. Місцями сніг супроводжувався хуртовиною.

Нагадаємо, тільки за годину в Москві відбулося понад 500 ДТП, затори в місті досягли 60 кілометрів.