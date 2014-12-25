Москву несподівано занесло снігом: за годину відбулося понад 500 ДТП, затори досягли 60 кілометрів (фоторепортаж)

За останню годину в Москві відбулося понад 500 аварій через сильний снігопад.

Про це радіостанції «Говорит Москва» повідомили у Департаменті транспорту столиці.

Основною причиною погіршення дорожньо-транспортної ситуації став снігопад, який, за прогнозами, триватиме до пізнього вечора, йдеться у повідомленні відомства. Сервіс Яндекс.Пробки зареєстрував протягом дня затори довжиною у 60 кілометрів.

Читайте такожЗбитки від снігових буревіїв у США оцінили в $15 млрд

«За останні роки такого не було. Ми таке бачили в інших містах, але в Москві останнім часом такого не було. Тут відразу кілька факторів. По-перше, наближається Новий рік. По-друге, випав сніг і, що дуже важливо, при негативній температурі. Сьогодні були зафіксовані пробки у 60 км. Люди стояли більше 10 годин», - повідомив аналітик сервісу Леонід Мєдніков в ефірі радіостанції.

Як повідомили у столичному главку МНС, рятувальники на деяких ділянках автодоріг організували пункти обігріву та прийому їжі. Крім того, на небезпечних ділянках встановлено 20 контейнерів аварійного запасу щебеню. На спусках і підйомах задіяно 9 тягачів.

Також снігопад у Московському регіоні вже призвів до скасування майже 30 та затримки більше 130 рейсів у московських аеропортах, повідомляє РИА Новости.