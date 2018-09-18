Die Zeit: Путін показав, де межа його влади у Сирії

Російський президент обрав бажання Туреччини замість примх свого підопічного сирійського диктатора.

До цього часу все вказувало на те, що от-от в Ідлібі почнеться гаряча пора війни. Але несподівано президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган і російський автократ Володимир Путін зустрілися в Сочі.

Вони домовилися створити демілітаризовану зону вздовж лінії зіткнення армії Башара Асада і сирійської опозиції, протяжністю 15-20 кілометрів, пише Die Zeit.

У свою чергу, міністр оборони РФ Сергій Шойгу теж запевнив, що в Ідлібі не буде жодного масштабного наступу армії Сирії за підтримки авіації Росії. Видання нагадує, що сирійська провінція – останній шматок території країни, яку не контролює Асад.

«Неочікувана домовленість в Сочі свідчить про те, що у Путіна в Сирії зовсім не необмежене поле для маневрів», - йдеться в статті.

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На думку експерта з Близького Сходу московського Центру Карнегі Маріанни Бєлєнької, головна причина появи домовленостей Ердогана і Путіна – це «небажання Москви сваритися з Туреччиною». А Ідліб перебуває під контролем Анкари. Росія тривалий час працювала над тим, щоб закріпити визначальне значення для себе, Туреччини і Ірану у завершенні війни у Сирії. І не лише тому, що так США і інші країни заходу не зможуть наполягати на поваленні режиму Асада.

Для Москви важливо, перш за все, те, що завдяки співпраці з Анкарою і Тегераном вона може обмежити участь власних сил у сирійській війні, не поступаючись при цьому воєнними успіхами.

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Витрати Росії на авантюру в Сирії засекречені. Однак, незалежні оцінки свідчать про те, що йдеться про мільярд доларів на рік. Це важка ноша для Кремля, зважаючи на обвал рубля, який посилюється санкціями Заходу, запровадженими за російське вторгнення в Україну. Якщо Туреччина і Іран покинуть Сирію, фінансовий тягар війни для Росії значно збільшиться.

Видання нагадує, що зараз особливо не вдалий момент для того, щоб сваритися з Туреччиною за Ідліб. Адже зважаючи на нові деталі справи про отруєння Сергія Скрипаля на території Великої Британії, над Росією нависає загроза запровадження нових економічних санкцій.