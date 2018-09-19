Папа Франциск очолив загальну аудієнцію у Ватикані: опубліковані фото

Понтифік присвятив своє чергове повчання божим заповідям питанням поваги до батьків.

Папа Римський Франциск в середу провів загальну аудієнцію у Ватикані.

Читайте такожПапа Римський помолився на місці, де 25 років тому був убитий священик Джузеппе Пульізі

Як повідомляє «Радіо Ватикан», своє чергове повчання божим заповідям понтифік присвятив питанням поваги до батьків, закликавши до зокрема, "не лихословити" стосовно людей, що подарували дар життя.

Раніше Папа Римський під час візиту на Сицилію виступив із зверненням до членів мафії. Він закликав їх відмовитися від злочинів і насильства.