этот материал доступен на русском

Папа Франциск очолив загальну аудієнцію у Ватикані: опубліковані фото

14:14, 19 вересня 2018
Світ
1231 0
Папа Римський Франциск на зустрічі з католиками / REUTERS

Читайте такожПапа Римський помолився на місці, де 25 років тому був убитий священик Джузеппе Пульізі

Як повідомляє «Радіо Ватикан», своє чергове повчання божим заповідям понтифік присвятив питанням поваги до батьків, закликавши до зокрема, "не лихословити" стосовно людей, що подарували дар життя.

Раніше Папа Римський під час візиту на Сицилію виступив із зверненням до членів мафії. Він закликав їх відмовитися від злочинів і насильства.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Папа Римський#Ватикан