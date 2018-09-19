Питання Придністров'я вирішуватиметься на референдумі - президент Молдови

Він зазначив, що після політичного рішення придністровського конфлікту, війська з території лівого берега Дністра повинні піти, разом з озброєнням, яке зберігається там.

Спосіб реінтеграції придністровського регіону до складу Молдови буде вирішений на референдумі.

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Про це заявив молдовський президент Ігор Додон, передає Deschide. "Після парламентських виборів ми будемо обговорювати конкретні сценарії, як може проходити ця реінтеграція, і дуже важливо, що будь-яка форма реінтеграції, взаємоіснування буде обговорюватися з громадянами Молдови в рамках референдуму", - заявив глава держави.

За його словами, після парламентських виборів необхідно буде зробити кроки щодо вільного пересування на двох берегах Дністра.

Після того, як буде знайдений спільний знаменник в Кишиневі, варіант реінтеграції буде запропонований міжнародній спільноті, сказав Додон.

У той же час президент говорить, що після політичного рішення придністровського конфлікту, війська з території лівого берега Дністра повинні покинути зону, разом з озброєнням, яке зберігається там.

Останніми роками сталися численні зміни у відносинах між Молдовою та невизнаною республікою: відновлено телефонний зв'язок і залізничне сполучення між Кишиневом і Тирасполем, Кишинів почав визнавати дипломи Придністровського державного університету, молдовські фермери знову працюють на спірних землях під Дубоссарами, на Придністров'я поширилася зона вільної торгівлі з ЄС, тому що ПМР стала частиною молдовської угоди про асоціацію та вільну торгівлю з Євросоюзом.

Відповідно до підписаної в 1992 році в Москві Угоди про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту на Дністрі, в Зоні безпеки (понад 200 км уздовж річки) розмістили пости миротворчих сил Росії, Молдови і Придністров'я.

На території придністровського регіону розквартировано понад 1,5 тис. військовослужбовців Росії, а на військових складах у селі Колбасна Рибницького району зберігається понад 20 тис. тонн боєприпасів та авіабомб.

Парламент Молдови схвалив декларацію з вимогою вивести російські війська з території невизнаного Придністров’я.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з придністровського регіону.