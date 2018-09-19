National Interest: Росії доведеться щось робити з некомпетентною армією Сирії після збиття ІЛ-20

В кращому випадку, Москві доведеться навчити своїх сирійських підопічних відрізняти друзів від ворогів у небі.

Кремль намагається зменшити напругу після падіння російського ІЛ-20, збитого армією Сирії в той же час, коли літаки Ізраїлю проводили свою операцію в сусідній країні.

Про це пише National Interest, нагадуючи, що армія режиму Башара Асада має на озброєнні російські ракети С-200. Саме такою ракетою сирійські військові збили російський розвідувальний літак, який намагався стежити за чотирма ізраїльськими F-16, коли ті завдавали удари про цілям на сирійській території. Після загибелі 15 російських солдатів на борті ІЛ-20 Міноборони РФ відреагувало жорстко, звинувативши у всьому Ізраїль. Однак, дуже швидко чиновники в Москві і Тель-Авіві загасили вогонь напруги. А Володимир Путін списав інцидент на «туман війни».

Безумовно, ІЛ-20 став першою неумисною російською жертвою на тлі того, як Ізраїль намагається відігнати армію Ірану подалі від своїх кордонів.

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«На щастя для Ізраїлю, саме сирійські військові збили російський літак. Однак, Ізраїль грає в небезпечну гру, ставлячи масштабну ціль скасувати іранську присутність у Сирії», - сказав виданню аналітик Центру військово-морських аналізів Майкл Кофман.

Володимир Путін і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху швидко зупинили ескалацію напруги між їхніми країнами. Однак, Росії все одно доведеться якось відреагувати на інцидент з ІЛ-20. Путін оголосив, що збирається ужити заходів для захисту безпеки російських солдатів у Сирії. Але цього не достатньо. Вірогідно, Москві доведеться покращити свою систему виявлення «ворогів і друзів», якою користуються як російські, так і сирійські війська. Крім того, Кремлю доведеться більше інвестувати в тренування армії Башара Асада, щоб гарантувати, що більше таких проколів не буде.

«Зрештою, головною причиною знищення ІЛ-20 була некомпетентність і непрофесійність сирійських сил», - йдеться в статті.