У Австралії мережа супермаркетів знімає з продажу голки, щоб ними не нашпиговували полуницю (відео)

Минулого тижня австралійці почали розрізати полуниці перед тим, як їсти, адже чимало людей знаходили голки у ягодах.

Мережа австралійських супермаркетів Woolworths тимчасово вилучила з продажу голки для шиття після того, як їх масово знаходили у полуниці.

У мережі кажуть, що таким чином бережуть здоров'я клієнтів, повідомляє ТСН з посиланням на ВВС

"Ми вжили попереджувальних заходів і тимчасово вилучаємо голки для шиття з продажу по всій країні", - повідомили у супермаркеті. Також зазначили, що на часі не знають, коли повернуть товар у продаж.

Минулого тижня австралійці почали розрізати полуниці перед тим, як їсти, адже чимало людей знаходили голки у ягодах. Продукцію декількох фірм, що торгують полуницею, вилучили з полиць магазинів.

У країні почали національне розслідування інциденту. Уряд пообіцяв жорстко покарати винуватців.

Нагадаємо, в Австралії шукають відповідальних за гостру начинку в полуниці – вже тиждень у ягодах знаходять голки та шпильки. Поліції відомо про понад сотню знахідок – але підозрюють, що через великий розголос скандалу - деякі австралійці самі шпигують полуницю голками задля фотографій у Мережу та жартів.