Кількість загиблих внаслідок аварії порома в Танзанії перевищила сто людей

Судно було перевантажене і втратило рівновагу в той момент, коли пасажири зібралися вздовж одного борту.

Понад сто людей загинули в результаті аварії порома на озері Вікторія в Танзанії.

Місцева влада побоюється, що число жертв може перевищити 200, передає BBC.

Пором перекинувся біля берега між островами Докору і Буголора. За попередньою версією, судно було перевантажене і втратило рівновагу в той момент, коли пасажири зібралися вздовж одного борту.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що пором був розрахований на перевезення 100 пасажирів, однак влада підтвердила, що на момент аварії на борту перебувало понад 400 осіб.

З числа врятованих 37 осіб перебувають у критичному стані. Точне число загиблих і постраждалих поки не називається.

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"Ми молимося про те, щоб число жертв не було занадто високим", - сказав журналістам представник місцевої поліції Адам Маліма.

Місцеві жителі активно беруть участь у рятувальних роботах разом із екстреними службами.

Як повідомляв УНІАН раніше, пасажирський пором в Танзанії перекинувся на озері Вікторія у четвер, 20 вересня. Тоді було відомо про понад 40 загиблих.

У Танзанії й раніше відбувалися подібні трагедії. У 2012 році понад 140 людей загинули в результаті аварії порома біля острова Занзібар в Індійському океані.

Роком раніше близько 200 людей стали жертвами аналогічного інциденту неподалік від Занзібару.

Найбільшою трагедією в новітній історії країни стала трагедія 1996 року, коли понад 800 людей загинули в результаті аварії порома на озері Вікторія.