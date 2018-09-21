Army Times: США перегрупують сухопутні війська під війну з Росією

Раніше американські військові мали завдання протистояти терористам, але тепер потрібно готуватися до можливих сутичок з державами-суперникам.

Збройні сили США переформують одну Страйкер-бригаду в бронетанкову впродовж наступного року. А ще одну піхотну бригаду перекомплектують до Страйкер-бригади до 2020-го.

Як повідомляє Army Times з посиланням на американських чиновників, впродовж 17 останніх років армія США боролася проти різних нерегулярних бойових груп. Однак, часи змінилися і тепер потрібно готуватися до можливого протистояння проти Росії чи Китаю, які мають у своїй військовій структурі великі формування механізованих бойових груп.

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Крім того, зросла потреба в бронетанкових бригадах, які повинні проходити ротації кожних 9 місяців у Кувейті і Німеччині, попри виконання інших завдань.

Перша бригадна бойова група першої бронетанкової дивізії у Форт Блісс, штат Техас, буде переформатована з Страйкер-бригади на бронетанкову в 2019 році. А Друга бригада четвертої піхотної дивізії у Форт-Карсон, штат Колорадо, буде переформатована з піхотної на Страйкер-бригаду на рік пізніше.

Страйкер-бригада – це механізована бойова одиниця армії США, сформована навколо восьмиколісних бронемашин Stryker.

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Міністр армії США Марк Еспер сказав, що зміна структури «буде гарантувати, що Збройні сили залишаються найбільш потужною наземною бойовою силою у світі, здатною розгортати сили, битися і перемагати будь-якого ворога в будь-який час і будь-де». Ці зміни також зачеплять особовий склад, сказав заступник командира армії США Джозеф Андерсон. Деякі солдати залишаться на своїх постах, інші будуть переведені в нові бойові групи, а деякі пройдуть перекваліфікацію. На всі зміни американським військовим знадобиться від 18 до 24 місяців.