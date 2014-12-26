Кількість жертв вірусу Ебола досягла 7693 осіб
20:22, 26 грудня 2014Світ
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Кількість жертв лихоманки Ебола досягла 7693 людини, 19695 заразилися.
REUTERS
Про це свідчать дані, опубліковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляє ТАСС.
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Всі зазначені статистикою ВООЗ випадки захворювання відносяться до трьох країн - Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне.
Найбільш складною залишається ситуація у Ліберії, де померли 3384 людини. Однак у Сьєрра-Леоне найбільше заразилися - 9203. У Гвінеї істотно менше, ніж у цих двох країнах, і хворих, і померлих - відповідно 2630 і 1654 осіб.
За даними ВООЗ, з 24 грудня в цих трьох західноафриканських країнах кількість жертв Еболи збільшилася на 120 осіб.
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