З порома Norman Atlantic евакуйовано вже 265 осіб

Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, про повідомляється в Твіттері Військово-морських сил Італії.

При цьому 213 пасажирів і членів екіпажу поки ще залишаються на палаючому судні.

На нинішній момент італійська берегова охорона підтвердила загибель одного з пасажирів, тіло якого виловили з води поруч з поромом і доставили в порт Бріндізі. Як повідомляється, загиблий був громадянином Греції.

Читайте такожЗ палаючого порома Norman Atlantic врятовані 211 осібПором з 478 пасажирами і членами команди на борту прямував з грецького порту Патрас до італійського міста Анкона. Norman Atlantic загорівся вчора вночі, коли перебував на відстані приблизно 40 морських милях на захід від острова Корфу.

Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС двоє українок з Norman Atlantic були евакуйовані 28 грудня.