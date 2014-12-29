Der Spiegel: 10 літаків і 17 кораблів шукають пасажирський літак

Про це повідомляється в статті «10 літаків і 17 кораблів шукають пасажирський літак», опублікованій на сайті німецького видання Der Spiegel.

На світанку рятувальники відновили пошуки зниклого пасажирського літака з номером рейсу QZ8501. Аеробус A320 з 162 пасажирами на борту, у тому числі 17 дітьми і немовлям, зник з радарів у неділю зранку. Літак авіакомпанії AirAsia мав летіти з Сурабаї, на головному індонезійському острові Ява, в Сінгапур.

Сінгапур, Малайзія, Австралія спрямували кораблі і літаки, щоб підтримати індонезійців в пошуках. США, Великобританія, Південна Корея та Індія запропонували свою допомогу. На борту зниклого літака перебували переважно індонезійці, а також три південнокорейці, британець, житель Сінгапуру і малазієць. Другий пілот - з Франції.

Всього в пошуках зараз беруть участь 10 літаків і 17 кораблів. Вони обшукують територію розміром 13 000 кв км в Яванському морі на північному сході острівної провінції Банку-Белітунг - розміром зі Шлезвіг-Ґольштейн (земля ФРН).

Є припущення, що зниклий літак впав у море, повідомив Бамбанг Соєлістіо, директор індонезійської пошуково-рятувальної установи, у понеділок вранці на прес-конференції. Це висновок, зроблений на основі зібраної інформації. Уламки, можливо, вже опустилися на дно. «Якщо це дійсно так, то буде важко знайти літак, тому що нашого обладнання недостатньо». Літаки і кораблі з інших країн повинні бути оснащені набагато краще.

Голова індонезійського відомства з питань повітряного сполучення раніше заявив, що пошуки будуть вести і на суші. Не виключено, що літак розбився на заході провінції Калімантан на острові Борнео або на Бангка, або Белітунг, сказав Джоко Мурджатмоджо. Белітунг розташовано приблизно на півдорозі між Сурабаєю і Сінгапуром, між островами Суматра і Борнео.

Перспективи хороші, сказав Зігіт Сетіаяна, адмірал ВМС Індонезії: «З Божою допомогою, ми знайдемо літак найближчим часом». Напередодні сильний дощ ускладнив пошуки.

Диспетчерська служба отримала останню радіограму від екіпажу о 6:13 за місцевим часом. Пілот попросив дозволу через погану погоду відхилитися від курсу вліво і піднятися на висоту близько 10 360 метрів. Раніше літак летів на висоті майже 9 700 метрів над рівнем моря.

Міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп розповіла австралійському каналу ABC, що найбільш імовірним сценарієм є те, що літак розбився з-за поганої погоди. Але це буде підтверджено лише тоді, коли літак знайдуть.