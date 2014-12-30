В результаті пожежі на Norman Atlantic 38 осіб зникли безвісти

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на газету La Stampa, яка володіє інформацією від берегової охорони Італії. "Всього врятовано 447 осіб, 10 людей загинули", - йдеться в повідомленні.

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При цьому 38 людей вважаються зниклими безвісти. Їх кількість може бути більша, враховуючи те, що судно перевозило нелегалів - зокрема, вони виявлені серед врятованих пасажирів.

Італійська прокуратура вже почала розслідування пожежі на поромі. Зокрема, у ненавмисному вбивстві і необережному поводженні з судном, що призвело до катастрофи, звинуватили капітана Norman Atlantic Аргіліо Джакомацці і власника судна Карло Вісентіні.

"Корабель був абсолютно справний, відповідав всім вимогам. Під час перевірки 19 грудня було виявлено 6 порушень, 2 з яких були виправлені відразу. Інші не могли викликати пожежі", - сказав адмірал берегової охорони Італії Нікола Карлоне.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пасажирський пором Norman Atlantic з 466 пасажирами на борту загорівся в морі неподалік від грецького острова Отоной. На борту перебували четверо українців, яких вже врятували.