В районі пошуків Airbus знайдені тіло людини та предмети багажу

Про повідомляють індонезійські ЗМІ з посиланням на пілота, передає РІА "Новости".

"На хвилях гойдалась людина. Після того, як я розглянув фото на своєму ноутбуці, зрозумів, що це тіло загиблого", - заявив лейтенант Трі Прабово.

"Я практично повністю впевнений, оскільки (тіло) знаходилося недалеко від району, де літак в останній раз було помічено (радарами)", - цитує слова льотчика новинний інтернет-портал Detik.com.

Читайте такожЗв'язок із літаком AirAsia зник після заборони пілотам змінити курс через негодуПізніше стало відомо, що об'єкти, що нагадують рятувальні жилети і предмети багажу, були знайдені на захід від індонезійського острова Калімантан. Це можуть бути речі з зниклого літака авіакомпанії Air Asia, повідомляє агентство Reuters з посиланням на представників індонезійських ВВС.

Пілот літака Hercules, який бере участь в пошуковій операції у протоці Каримата, повідомив місцевим ЗМІ, що об'єкти було знайдено близько 11 години за місцевим часом.

Раніше повідомлялося, що літак ВПС Індонезії виявив в протоці Карімата, що розділяє острови Суматра і Калімантан, предмети, що нагадують уламки Airbus, який зник з екранів радарів у неділю.