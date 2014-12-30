Могеріні заявляє про необхідність почати з РФ пряму дискусію

Про це вона сказала в інтерв'ю італійській газеті La Republica. "Поточна ситуація для Росії дуже важка. І в її інтересах зробити внесок, щоб покласти край конфлікту. У той же час, ми всі знаємо, що Росія відіграє важливу роль не тільки в Україні, але також в Сирії, Ірані, на Середньому Сході, в Лівії. Ми повинні відкрити пряму дискусію з Москвою з приводу наших відносин і про роль, яку Росія може грати в інших кризах", - сказала Федеріка Могеріні.

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У зв'язку з цим Федеріка Могеріні зазначила, що знайти вихід з кризи хочуть Україна та США. "Навіть у Києві всі задавалися питанням, як можна покласти край конфлікту. Я часто розмовляю з Керрі (державний секретар США Джон Керрі), і є повна єдність поглядів відносно кризи", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, Федеріка Могеріні має намір під час засідання міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, запланованого на 19 січня, провести "стратегічну дискусію" з Росії.