Швейцарія здає головування в ОБСЄ зі словами про "кричущу анексію Криму"

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ з нагоди завершення головування Швейцарії в організації в 2014 році.

Президент Швейцарії Дідьє Буркхальтер закликав всі країни-учасниці ОБСЄ подвоїти зусилля щодо подолання кризи європейської безпеки та для зміцнення організації, яка, на його думку, повинна стати "якором колективної безпеки в Європі".

Буркхальтер відзначив, що безпека в Європі помітно погіршилася в 2014 році. "Криза в Україні стала однією з найважчих криз в євроатлантичному та євразійському регіоні з того часу, як закінчилась «холодна війна». Вона принесла людські страждання українському народу і негативно вплинула на безпеку та стабільність як в регіоні ОБСЄ, та і за його межами", - наголосив Буркхальтер.

Зокрема, він висловлює переконання, що внаслідок кризи в Україні виникли сумніви щодо багатьох припущень, які стосуються європейського порядку після «холодної війни».

Читайте такожОБСЄ передало українським рятувальникам захисне спорядження "Гельсінський заключний акт неодноразово порушувався, найбільш кричуще - коли був анексований Крим", - наголосив Буркхальтер. Президент Швейцарії вважає, що такий розвиток ситуації суперечить Паризькій хартії для нової Європи від 1990 року, а також багатьом іншим документам ОБСЄ, які були одноголосно прийняті після того.

Крім того, на його думку, ці обставини несуть загрозу баченню вільного, демократичного, спільного та неподільного євроатлантичного безпекового співтовариства, яке розташовується від Ванкувера до Владивостока та базується на узгоджених принципах, загальних зобов'язаннях та спільних цілях.

"Погіршення ситуації безпеки також ускладнює зусилля в пошуку мирних та стійких розв'язань затяжних конфліктів в регіоні ОБСЄ", - додав Буркхальтер.

За його словами, "ОБСЄ будувало мости та сприяло діалогу для подолання кризи в Україні, таким чином допомагаючи знаходити дипломатичне рішення". Також він відзначає, що організація стала важливою стороною в наданні допомоги Україні для деескалації ситуації та просуванні політичного процесу.

Буркхальтер переконаний, що ОБСЄ може і повинно продовжувати грати конструктивну роль в подоланні кризи в Україні та попросив країни-члени продовжувати забезпечувати організацію необхідними засобами та політичною підтримкою і в майбутньому.

Президент Швейцарії привітав сьогоднішнє рішення Постійної ради ОБСЄ щодо збільшення фінансування спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та прийняття бюджету ОБСЄ на 2015 рік.

З 2015 року в ОБСЄ головує Сербія.