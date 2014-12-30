У Москві зірвано показ фільму ”Сильніше, ніж зброя” про події на Майдані

Як передає Радіо Свобода, одразу після початку показу до будівлі увірвалися представники поліції, і було оголошено, що будівлю заміновано, але при цьому нікому не дозволяють його залишати. Серед безлічі глядачів, заблокованих в будинку - режисер Аскольд Куров, журналісти Інна Денисова і Олексій Крижевський.

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Як повідомляється в анонсі показу в фейсбуці, «фільм «Сильніше, ніж зброя» про події минулого року в Україні. Авторами картини виступили 10 українських кінематографістів, які під час протестних рухів у Києві створили творче об`єднання #BABYLON`13. Учасники об`єднання зняли понад 170 фільмів і зафіксували понад 1000 годин подій - від спроби захоплення адміністрації президента 1 грудня до боїв на руїнах донецького аеропорту».