У Росії одразу 14 міст отримали повідомлення про мінування залізничних вокзалів

"З 18.55 до 19.30 на "02" надійшли дзвінки про замінування залізничних вокзалів у 14 містах Росії, включаючи Москву, Самару, Оренбург, Омськ, Нижній Новгород, Пензу, Новосибірськ, Казань", - розповіло джерело РИА Новости .

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"В основному дзвінки йшли з України. Всі - залізничні вокзали. Ленінградський вокзал у Москві зараз перевіряють", - додав він.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.