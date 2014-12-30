У Росії одразу 14 міст отримали повідомлення про мінування залізничних вокзалів
22:39, 30 грудня 2014Світ
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Протягом півгодини ввечері надійшли анонімні повідомлення про вибухові пристрої, закладені на вокзалах в 14-ти містах Росії
У Росії одразу 14 міст отримали повідомлення про мінування залізничних вокзалів / mgorod.kz
"З 18.55 до 19.30 на "02" надійшли дзвінки про замінування залізничних вокзалів у 14 містах Росії, включаючи Москву, Самару, Оренбург, Омськ, Нижній Новгород, Пензу, Новосибірськ, Казань", - розповіло джерело РИА Новости .
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"В основному дзвінки йшли з України. Всі - залізничні вокзали. Ленінградський вокзал у Москві зараз перевіряють", - додав він.
Офіційного підтвердження цієї інформації немає.
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