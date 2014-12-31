Меркель: Європа не дозволить себе розколоти

Про це заявила в новорічному зверненні канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє Deutsche Welle.

"Ми прагнемо до досягнення безпеки в Європі спільно з Росією, а не проти неї", - підкреслила вона.

Однак, за її словами, настільки ж безсумнівно і те, що "Європа не може визнати і не визнає уявне право сильного, який ігнорує міжнародне право".

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Як відповідь на дії Москви в українському конфлікті Європа сповнена рішучості не дозволити себе розколоти, наголосила канцлер.

За її словами, європейці згуртовані як ніколи і діють спільно, захищаючи свої цінності і світоустрій.