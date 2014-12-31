У Росії вийшов на свободу один із засуджених у "болотній справі"

За російським законом, якщо термін покарання закінчується у вихідний або святковий день, засудженого звільняють перед святами. З 1 по 11 січня 2015 в Росії святкові й вихідні дні, повідомляє Радіо «Свобода».

Савелов став другим фігурантом справи про протести на Болотній площі, який був звільнений. У вересні на волю вийшов ще один засуджений – Ярослав Белоусов.

Читайте такожТри години свободи в Москві скінчилися, ОМОН заштовхав мітинг у метроСавелов був заарештований одним із перших – 9 червня 2012 року. У лютому 2014 він був засуджений до двох років і семи місяців позбавлення волі в колонії загального режиму. Савелова звинуватили в участі в масових заворушеннях і застосуванні насильства проти представника влади. Він провину не визнав.

6 травня 2012 року узгоджена з владою опозиційна хода завершилася сутичками демонстрантів із поліцією на Болотній площі в Москві. Влада Росії вважає ці події «масовими заворушеннями». Всього фігурантами «болотної справи» є понад 30 осіб. Частина обвинувачених потрапили під амністію. Правозахисники називають «Болотну справу» політично вмотивованою.

Довідка УНІАН. 6 травня 2012 року, напередодні інавгурації президента РФ Володимира Путіна, акція в Москві закінчилася сутичками з поліцією. Було затримано близько 400 осіб.

Слідчий комітет порушив справу за статтею 212 КК РФ (масові заворушення), низці фігурантів справи пред'явлено звинувачення і в застосуванні насильства до представників влади (стаття 318 КК РФ).