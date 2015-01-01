Вперше жоден із білоруських каналів не показав новорічне звернення Путіна
11:54, 01 січня 2015Світ
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Абсурдна ситуація, коли білорусів спочатку вітав президент чужої країни, зберігалася два десятиліття
REUTERS
Вперше в новітній історії білоруські телеканали не транслювали святковий виступ президента Росії, пише «Наша Ніва».
Привітання президента Росії було заявлено в програмі «РТР-Білорусь», проте керівництво телеканалу все ж вирішило показати звернення Олександра Лукашенка.
Абсурдна ситуація, коли білорусів спочатку вітав президент чужої країни, зберігалася два десятиліття. Багато сімей зустрічали Новий рік «за Москвою» в 23.00, а після «за Мінськом» опівночі.
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Через переведення стрілок московський і мінський час тепер збігаються, тому білоруські телеканали повинні були вирішити, чий виступ показувати.
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