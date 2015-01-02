Некероване судно з сотнями мігрантів наближається до берегів Італії

Старе судно йде під прапором Сьєрра-Леоне, і, як вдалося дізнатися по радіозв'язку від людей, які знаходяться на борту, екіпаж покинув його, повідомляє ТАСС. Операція з порятунку, в якій задіяний ісландська корабель зі складу європейської місії охорони кордонів "Фронтекс", ускладнюється несприятливими погодними умовами, і поки контроль над судном не встановлено.

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У порт Галліполі (область Апулія) 31 грудня прибув вантажний борт під прапором Молдови з 970 іммігрантами, переважно з Сирії. Судно також йшло на автопілоті без екіпажу. Трагедії вдалося уникнути завдяки тому, що на борт спустилися італійські військові і взяли управління у свої руки.

Як повідомляють італійські ЗМІ, такі "експедиції" - новий спосіб незаконного переправлення людей. Старі, списані в утиль суховантажі купуються злочинними групами. Потім на них садять нелегальних іммігрантів, а після виходу у відкрите море екіпаж покидає борт, залишаючи судно на автопілоті. Ціна "квитка" у такий рейс становить до $6,5 тис.