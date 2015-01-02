Фахівці починають пошуки уламків Airbus під водою

Група французьких експертів з розслідування катастроф за допомогою чутливих акустичних датчиків спробує виявити місцезнаходження так званих "чорних ящиків" - бортових самописців, які фіксують параметри польоту і переговори екіпажу, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Літак зник з екранів радарів через 42 хвилини після зльоту. На його борту перебували 162 пасажира і членів екіпажу. Жодних сигналів тривоги з борту повітряного судна не надходило.

Через два дні пошуків окремі уламки літака, багаж і тіла загиблих були виявлені в протоці Карімата південно-західніше Пангкаланбуна в провінції Борнео.

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До цього моменту вдалося виявити і доставити на берег лише 10 тіл. Пошукову операцію доводилося неодноразово переривати з причини несприятливої погоди.