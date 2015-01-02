Південна Корея заявила, що хоче покласти край ворожнечі з КНДР

Про це заявив сьогодні південнокорейський прем`єр-міністр Чон Хон Вон, передає ТАСС з посиланням на агентство Ренхап.

”Уряд активно докладатиме зусилля, щоб розв’язати конфронтаційні настрої і відкрити двері для міжкорейського діалогу і спільного досягнення” успіху, - сказав південнокорейський прем`єр.

Свою позицію стосовно резонансної заяви Кім Чен Ина також висловив південнокорейський міністр у справах об`єднання Лю Кіль Дже. Він назвав звернення північнокорейського лідера ”серйозною” і сказав, що Сеул сподівається на швидкий початок діалогу двох Корей незалежно від його формату.

Читайте такожПхеньян: Обговорення в ООН прав громадян КНДР - це "оголошення війни"У новорічному зверненні лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, щоготовий до проведення переговорів на найвищому рівні з представниками південнокорейської влади у 2015 році.

Корейський півострів формально перебуває у стані війни, оскільки Корейська війна 1950-1953 років закінчилася підписанням перемир`я, а не мирного договору. Відносини між КНДР і Південною Кореєю різко загострилися у 2010 році після того, як у березні того року в Жовтому морі затонув корвет ”Чхонан”, потоплений, як стверджують у Сеулі, північнокорейською торпедою.