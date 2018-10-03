США розривають договір про дружбу з Іраном від 1955 року

Іран стверджує, що санкції, введені адміністрацією Трампа після його виходу з ядерної угоди 2015 року, порушили так званий Договір про дружбу.

Сполучені Штати виходять з Договору про дружбу, економічні відносини і консульські права з Іраном від 1955 року.

Про це сьогодні заявив держсекретар США Майк Помпео, передає lb.ua з посиланням на Associated Press

"Я оголошую, що Сполучені Штати денонсують договір про дружбу з Іраном від 1955 року", - сказав політик.

Цей крок слідує за постановою Вищого суду Організації Об'єднаних Націй, згідно з якою Сполучені Штати скасують санкції щодо Ірану, які впливають на імпорт гуманітарних товарів.

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Іран стверджує, що санкції, введені адміністрацією Трампа після його виходу з ядерної угоди 2015 року, порушили так званий Договір про дружбу.

Помпео заявив, що розірвання договору "тривало десятиліттями". "Іран намагається втрутитися в суверенне право Сполучених Штатів щодо застосування законних заходів, необхідних для захисту нашої національної безпеки. Іран зловживає Міжнародним судом з політичною і пропагандистською метою", - сказав Помпео, додавши, що претензії Ірану за договором "абсурдні".

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН у середу, 3 жовтня, наказав Сполученим Штатам Америки зняти з Ірану санкції, що зачіпають імпорт гуманітарних товарів, а також товарів і послуг, пов'язаних з безпекою цивільної авіації.