Британського принца Ендрю звинувачують у педофілії — ЗМІ

Про це пише Газета.ру з посиланням на The Telegraph.

Звинувачення пов'язані з розслідуванням відносно Джеффрі Епштейна, обвинуваченого в розбещенні малолітніх. Принц Ендрю перебував з фінансистом у дружніх стосунках.

30-річна дівчина-позивач, ім'я якої не розголошується, стверджує, що вона була змушена вступати в сексуальний контакт з герцогом, коли їй було 17 років.

Читайте такожПринц Чарльз порівняв Путіна з Гітлером - BBC

Тим часом Букінгемський палац категорично відкинув звинувачення на адресу герцога Йоркського, зазначивши, що представлені заяви не відповідають дійсності.

Принц Ендрю є другим сином королеви Великобританії Єлизавети II.