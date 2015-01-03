Британського принца Ендрю звинувачують у педофілії — ЗМІ
02:02, 03 січня 2015Світ
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Британського принца Ендрю, герцога Йоркського, звинуватили у сексуальних контактах з неповнолітніми
Британського принца Ендрю звинувачують у педофілії / REUTERS
Про це пише Газета.ру з посиланням на The Telegraph.
Звинувачення пов'язані з розслідуванням відносно Джеффрі Епштейна, обвинуваченого в розбещенні малолітніх. Принц Ендрю перебував з фінансистом у дружніх стосунках.
30-річна дівчина-позивач, ім'я якої не розголошується, стверджує, що вона була змушена вступати в сексуальний контакт з герцогом, коли їй було 17 років.
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Тим часом Букінгемський палац категорично відкинув звинувачення на адресу герцога Йоркського, зазначивши, що представлені заяви не відповідають дійсності.
Принц Ендрю є другим сином королеви Великобританії Єлизавети II.
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